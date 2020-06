Criminosos interceptam caminhonete e sequestram motorista na rotatória do Universitário

Um homem ainda não identificado foi vítima de um sequestro, na noite desta quarta-feira (3). Ele estava dirigindo uma caminhonete modelo S10, quando foi abordado por criminosos na rotatória do Conjunto Universitário, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, homens armados que estavam em um veículo modelo Siena, de cor cinza, obrigaram o condutor da caminhonete a parar e, em seguida, colocaram o homem no Siena e fugiram do local.

No entanto, os bandidos deixaram a caminhonete, e logo após populares acionaram a PM e comunicaram o crime. Os militares estiveram no local, fizeram a perícia no veículo e encaminharam a caminhonete para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

