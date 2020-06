Criminosos passam atirando e dono de lava jato acaba baleado no Calafate

Rafael Souza da Silva, de 30 anos, conhecido como Magrão, foi baleado na tarde deste domingo (7), na Estrada do Calafate, no Bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem, que é dono de um lava jato, estava conversando com clientes na frente do estabelecimento, quando foi surpreendido por criminosos que estavam em um carro.

O grupo criminoso baixou os vidros do veículo e começaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam no posto de lavagem. Rafael foi atingido, e após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. Rafael foi ferido com um tiro nas nádegas e está em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

