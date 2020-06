Cruzeirenses que recebem auxílio emergencial agradecem Ilderlei pela instalação de tendas

A medida permitiu mais conforto e garante o distanciamento social evitando assim a propagação do coronavírus entre a população que antes ficava no sol e aglomerada. Na manhã desta segunda-feira (29), o prefeito esteve visitando o local que também conta com distribuição de água e máquina de xerox, permitindo que os beneficiários tenham, de forma gratuita, todos os documentos necessários para fazer o saque.

O secretário municipal de Esporte, Turismo e Lazer, Aldemir Maciel Filho, é quem está coordenando o funcionamento do local. “As tendas protegem as pessoas do sol, elas aguardam sua vez sentadas, conseguimos separar o atendimento preferencial e a máquina de xerox garante que elas tenham todos os documentos em mãos e assim, mais agilidade. A gente que está aqui desde o começo percebeu que o tempo das pessoas aqui diminuiu muito, antes passavam a noite nas filas, agora chegam por volta de 6h30 e quando dá 10h, já tá tudo praticamente encerrado, com menos tempo que passam aqui, diminui o risco de contágio”, detalhou o secretário.

O beneficiário Bernal Oliveira dos Santos reconheceu o trabalho da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e fez questão de agradecer pessoalmente ao prefeito Ilderlei Cordeiro. “Foi uma benção de Deus, a gente fica muito agradecido pelo que foi feito, pois ficávamos no sol por horas e agora está muito bom”, afirmou Santos.

As visitas feitas por Ilderlei Cordeiro à população no Centro de Cruzeiro do Sul fazem parte de sua rotina desde o início da gestão, mas com a pandemia, ele se viu preocupado com os cruzeirenses e intensificou estas conversas para diagnosticar as necessidades do povo.

“Estou aqui para atender as demandas do município, já conversei com a nossa equipe, pedindo que continue firme para darmos as respostas que nossa população merece, estamos fazendo o possível para enfrentarmos este momento e continuaremos fazendo”, disse Cordeiro.

O prefeito lembrou que trabalha em busca de retomar as atividades econômicas do município o mais rápido possível e o plano de flexibilização será apresentado nos próximos dias.

“Esta semana já vou apresentar o plano de reabertura do comércio, estamos aguardando a inauguração do hospital e tenho fé que vamos retomar as atividades econômicas da nossa cidade. Vi este final de semana em Rio Branco, o desespero de famílias querendo trabalhar e não é fácil, por outro lado vem a vigilância mostrando o perigo que ainda ocorre no nosso estado, então precisamos achar soluções e essa alternativa já temos, que é o plano. Estamos apenas ajustando com os setores para chegar a um consenso e enfim, quando possível, retomar as atividades econômicas e religiosas”, declarou o prefeito.

