Cuidado! Promoção da Turma da Mônica que circula no WhatsApp é golpe

Um novo golpe circula no WhatsApp prometendo almanaques da Turma da Mônica de graça. A promoção falsa faz com que os usuários enviem seus dados para um link malicioso, e o prêmio, na verdade, não existe.

Na mensagem, os criminosos utilizam indevidamente o nome do Instituto Maurício de Sousa a fim de enganar as vítimas. “O Instituto Maurício de Souza está distribuindo gratuitamente o Super Almanaque Turma da Mônica, Edição Estude em Casa em todo Brasil! Presenteie as crianças nessa quarentena! Para ganhar, basta fazer o cadastro no site da promoção”, diz o texto compartilhado no WhatsApp .

O próprio instituto publicou, em sua conta no Instagram, que o link é falso e que não deve ser compartilhado. Confira:

