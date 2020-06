Decisão de João Doria enfurece cartolas dos clubes paulistas

A decisão do governador João Doria de só liberar a volta aos treinos dos clubes de futebol a partir de 1º de julho enfureceu cartolas paulistas. Dirigentes da Federação Paulista de Futebol e dos clubes que disputam a Série A1 do campeonato estadual afirmaram, em conversas com interlocutores, terem tomado uma rasteira do governo.

Uma reunião foi marcada para esta quinta-feira (dia 18 de junho) para avaliar como clubes e Federação vão proceder. Ninguém cogita desrespeitar a decisão do governador, mas o assunto será debatido no encontro.

Os clubes contavam com a permissão já para esta semana. Na véspera do anúncio, o deputado estadual Antonio Olim (PP-SP), que também é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), havia declarado que o governador liberaria os treinos. Os clubes também estavam otimistas.

O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, esteve no Palácio dos Bandeirantes na manhã desta quarta-feira para tratar do assunto. Ele deixou o local bastante contrariado momentos antes da entrevista coletiva em que o governador João Doria (PSDB) anunciaria a liberação só para julho.

O que mais irrita os cartolas paulistas é o fato de o comércio e os shoppings estarem abertos. Se locais fechados que acomodam milhares de pessoas de uma vez são permitidos, por que não treinos individuais em locais abertos, que mobilizariam no máximo 50 pessoas?

A leitura dos cartolas ouvidos pelo GloboEsporte.com é de que o governador quis usar o futebol para se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de quem é adversário político.

Bolsonaro recebeu jogadores e cartolas nesta quarta-feira em Brasília, e possivelmente estará no Maracanã nesta quinta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Bangu no retorno do Campeonato Carioca.

Os dirigentes de clubes paulistas também se preocupam com a vantagem esportiva – e até financeira – que times de outros estados podem conseguir por terem voltado aos treinos antes. Além dos cariocas, que já vão voltar a jogar, citam grandes gaúchos, Grêmio e Inter, e o Atlético-MG.

Veja nota oficial da FPF:

“A Federação Paulista de Futebol recebeu a informação, a partir da entrevista coletiva concedida pelo Governo do Estado de São Paulo, de que os treinos dos clubes da Série A1 do Campeonato Paulista poderão ser retomados somente a partir do dia 1º de julho.

O anúncio, com o distante reinício das atividades, causou estranheza, já que o Protocolo de Retomada Gradual aos Treinos preza, em primeiro lugar, pela saúde de todos envolvidos.

Assim, os profissionais do futebol, que dependem de seu condicionamento físico para exercer suas atividades, seguem impedidos de trabalhar, sem que haja uma explicação plausível e científica.

A Federação Paulista de Futebol convocará uma reunião virtual com os 16 clubes para esta quinta-feira, 15h, para tratar do tema.”

