Deputada diz que crentes são vítimas de ‘bombardeio’ por causa de PL sobre reabertura de igrejas

A deputada estadual Juliana Rodrigues (Republicanos) se manifestou na sessão remota desta quarta-feira (10) acerca do PL que trata da reabertura das igrejas no Acre. Segundo ela, os religiosos, principalmente evangélicos, estão sendo alvos de críticas infundadas.

“Vim falar do PL de minha autoria. Infelizmente, o que temos visto foi um bombardeio direcionado aos pastores e igrejas. Quero entender sobre essa discriminação. Quando se trata de outra atividade, não tem nada. Mas com as igrejas há críticas aos pastores e atividades religiosas”, declarou.

A Dr. Juliana enfatizou que as críticas ocorrem sem ao menos as pessoas conhecerem o teor do projeto de lei. “As igrejas não têm que funcionar imediatamente. As pessoas deveriam observar o tamanho da população cristã. Eu defendo a minha fé. Será pela fé que vamos vencer essa mazela. Os cientistas ainda estão unidos em busca de uma solução. Acredito que Deus vai iluminar a pessoa certa para a cura dessa doença”, encerrou.

O projeto, aprovado por unanimidade na Aleac, classifica os cultos religiosos como atividades essenciais em tempos de calamidade pública, o que possibilitaria sua reabertura durante a pandemia de coronavírus.

