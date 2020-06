Deputado Alan Rick visita obras no ramal da Piçarreira

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou na manhã desta sexta-feira, 26, ao lado da prefeita Socorro Neri, as obras de pavimentação do ramal da Piçarreira, um dos principais ramais de escoamento da produção familiar da região do Benfica.

A pavimentação asfáltica, fruto de emenda individual do democrata, com contrapartida da prefeitura de Rio Branco, fará, em definitivo, a ligação do Porto do Benfica com o ramal do Rodo, facilitando o escoamento da produção de mais de 400 famílias de produtores rurais das regiões do Benfica, Moreno Maia, Capatará e ribeirinhos que vivem as margens do Rio Acre e levam seus produtos até a Central de Abastecimento (Ceasa) na Sobral.

“Queremos agradecer ao deputado Alan Rick que atendeu ao pedido dos produtores da região e alocou essa emenda para pavimentar esses dois quilômetros do ramal da Piçarreira. Agradeço também a prefeita Socorro Néri que veio aqui pessoalmente conversar com a comunidade e informar que o asfalto estará pronto daqui a duas semanas, beneficiando, além dos produtores, mais de cinco mil moradores do entorno”, disse o produtor rural Francisco Piaba, uma das principais lideranças dos produtores rurais do Benfica.

Alan Rick tem sido um dos parlamentares que mais tem liberado recursos para obras na capital.

“Tenho trabalhado de forma intensa para garantir recursos para a produção rural em Rio Branco em parceria com a gestão da prefeita Socorro Néri, que vem realizando um excelente trabalho. No ano passado foram mais R$ 1 milhão para compra de equipamentos, além de R$ 800 mil de equipamentos já entregues. Também estamos atentos às necessidades de infraestrutura urbana e, por isso, garantimos mais R$ 2.000.000,00 para obras de infraestrutura e mobilidade urbana, além de R$ 2 milhões para recuperação de ruas. Mas minha grande alegria é ver que as obras no Piçarreira estão avançando”, falou o democrata.

Na oportunidade, o parlamentar e a prefeita conversaram com moradores dos ramais do Garapeiro, no Benfica, Garapeira, no Castanheira, Santa Fé e Rodo. Eles expuseram as demandas existentes nas localidades.

Além de Francisco Piaba, também participaram da vistoria, o pastor Daniel Bastitela, da JOCUM, secretários municipais, assessores parlamentares e lideranças comunitárias dos ramais.

