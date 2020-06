Deputado federal de São Paulo vem ao Acre resolver conflito entre Rocha e o PSL

A crise entre o vice-governador tucano Major Rocha e o PSL no Acre preocupa a diretoria nacional do partido, que escalou, nesta sexta-feira (26), o deputado federal Junior Bozzela, de São Paulo, para vir ao Acre tentar pôr um ponto final no conflito.

O parlamentar chega ao estado na semana que vem e vai se reunir com a executiva regional do partido, comandada por Pedro Valério, e o vice-governador, que quer se filiar à legenda para levá-la a apoiar o pré-candidato do PSDB à prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara.

As tratativas de Rocha aconteceram com a presidência nacional do PSL, que passará a comandar o vice-governo do Acre caso o plano se concretize. Contudo, a militância do partido no estado rechaça a ida do major – e seus desdobramentos – por questões ideológicas em relação ao PSDB e a Minoru.

O deputado Bozzela, escalado para resolver o impasse, faz parte da ala bivarista do PSL, ou seja, que não acompanhou a dissidência liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele foi diagnosticado com covid-19 e se recupera em casa antes da viagem ao Acre.

