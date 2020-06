Deputado Manuel Marcos destaca esforço do governo durante inauguração de hospital

Em suas agendas nessa segunda (15), o deputado federal Manuel Marcos (Republicanos), participou da Inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco e da abertura do atendimento ambulatorial de pacientes de Covid-19 no INTO.

“O hospital é para o atendimento de pacientes infectados com a Covid-19, podemos ver os esforços do Governo do Acre através do nosso Governador Gladson Cameli em construir hospitais de campanha, contratar mais profissionais e comprar medicamentos e insumos para que o atendimento seja o melhor possível para a população, temos a certeza que juntos vamos vencer esse vírus”, disse.

PUBLICIDADE

Manuel Marcos também vem contribuído para com a população no combate ao coronavírus, recentemente esteve nos municípios de Bujari e Plácido de Castro na entrega de EPI’s, fruto de suas emendas parlamentar.

A inauguração da obra, situada nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), contou com a presença do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, do governador Gladson Cameli, do vice-governador Major Rocha, da prefeita Socorro Neri, do senador Sérgio Petecão, de deputados federais e estaduais e de representante da Câmara dos Vereadores do município de Rio Branco.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários