Deputados se manifestam contra veto no projeto do Instituto de Saúde do Acre

Na sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (17), deputados estaduais de oposição e base de governo, se manifestaram contra o veto do governador Gladson Cameli (Progressistas) a uma emenda que garantia a concessão de servidores do interior do Acre em unidades de saúde.

De acordo com o deputado Chico Viga, a retirada da emenda não garante a permanência de empregos de mais de 350 servidores. “Eu já declaro meu voto pela derrubada do veto”.

“Os servidores do interior terão que ser deslocados ou serem demitidos”, disse o deputado Edvaldo Magalhães.

O que diz a emenda

A emenda proposta pelo deputado Chico Viga, Luiz Tchê (PDT) e Edvaldo Magalhães (PCdoB) e acatada pelo líder do governo, deputado Gehlen Diniz (Progressistas), diz que “aos servidores do Instituto que residem nos municípios do Estado onde não houver contrato de gestão ativo, será garantida a lotação nas unidades de saúde locais, para que não haja necessidade de mudança domiciliar”.

