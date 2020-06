Dexametasona pode ajudar a salvar vida de pacientes com covid-19 em estado grave, indica estudo

Cerca de 19 dos 20 pacientes com a doença se recuperam sem serem admitidos no hospital

Um medicamento barato e amplamente disponível pode ajudar a salvar a vida de pacientes gravemente doentes com o novo coronavírus. O tratamento com esteróides em baixa dose de dexametasona é um grande avanço na luta contra o vírus mortal, dizem especialistas do Reino Unido, segundo informações da BBC.

A droga faz parte do maior teste do mundo com tratamentos existentes para verificar se eles também funcionam para o novo coronavírus. Reduziu o risco de morte em um terço para pacientes em ventiladores. Para quem usa oxigênio, reduziu as mortes em um quinto. Se o medicamento tivesse sido usado para tratar pacientes no Reino Unido desde o início da pandemia, até 5 mil vidas poderiam ter sido salvas, dizem os pesquisadores. E poderia ser de grande benefício nos países mais pobres, com um grande número de pacientes do covid-19.

Cerca de 19 dos 20 pacientes com a doença se recuperam sem serem admitidos no hospital. Dos que são internados no hospital, a maioria também se recupera, mas alguns podem precisar de oxigênio ou ventilação mecânica. Estes são os pacientes de alto risco aos quais a dexametasona parece ajudar.

A dexametasona é usada desde o início dos anos 60 para tratar doenças como artrite reumatóide e asma. Metade de todos os pacientes de covid-19 que precisa de ventilador não sobrevive, portanto, reduzir esse risco em um terço teria um enorme impacto.

O medicamento é administrado por via intravenosa em terapia intensiva e em forma de comprimido para pacientes menos graves. Até agora, o único outro medicamento comprovadamente beneficiado para pacientes com covid é o remdesivir, um tratamento antiviral usado para o ebola.

