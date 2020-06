“Dias melhores virão”, diz Gladson em comemoração ao aniversário de 58 anos do Acre

A bandeira foi suspensa ao som do hino acreano, entoado pela banda da Polícia Militar

O governador Gladson Cameli disse na abertura da solenidade de troca de bandeira na Gameleira, em comemoração aos 58 anos de emancipação política do Acre, que dias melhores virão e que seu governo está empenhado em melhorar a vida das pessoas.

PUBLICIDADE

“Hoje, nesta comemoração de aniversário do nosso Estado, creio mais ainda que dias melhores virão. Superaremos este momento difícil. Eu estou empenhado em dar ainda mais vida aos acreanos”, comentou.

O ato contou com a participação de vários políticos, incluindo a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, o ministro interino do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, e de membros do legislativo acreano.

A bandeira foi suspensa ao som do hino acreano, entoado pela banda da Polícia Militar.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários