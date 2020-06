Dívida por Bruno Méndez pode impedir Corinthians de registrar novas contratações

O Corinthians tem pouco tempo para resolver a pendência. O prazo para o pagamento é 22 de junho, de acordo com um dirigente do clube.

Caso não cumpra a decisão, o clube será impedido de registrar novos jogadores, sejam atletas nacionais ou estrangeiros, por até três janelas – a punição é encerrada caso seja comprovada a quitação da dívida.

A sanção impediria o registro do atacante Jô, que negocia seu retorno ao Corinthians, e o do jovem Léo Natel, por exemplo.

Trata-se de uma decisão da Fifa que poderia ser recorrida ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), na Suíça. Mas os custos dessa operação, para uma dívida reconhecida pelo clube, não compensam.

O Santos atualmente cumpre punição semelhante também por decisão da Fifa – a equipe santista deve ao Hamburgo, da Alemanha, pela negociação pelo zagueiro Cléber Reis.

O Corinthians vive momento de grave crise financeira em meio à pandemia de Covid-19, que paralisou as atividades dos clubes de futebol. Os jogadores estão com três meses de salários atrasados e foi necessário fazer cortes nos vencimentos dos demais funcionários.

O clube aguarda receber cerca de R$ 120 milhões de um banco estrangeiro como adiantamento da venda de Pedrinho ao Benfica, valor que pretende usar para acertar as contas pendentes.

Em contato com o GloboEsporte.com, o diretor jurídico do Corinthians, Fabio Trubilhano, admitiu, em mensagem, a dívida com o Wanderers e a decisão da Fifa e diz que analisa a possibilidade de recurso no TAS:

– Existem alguns valores em atraso perante o Montevideo Wanderers que serão pagos conforme as possibilidades orçamentárias do Corinthians. Estamos analisando a decisão da FIFA, e eventual recurso à Corte da Suíça (CAS) só será interposto se forem identificados equívocos na cobrança. Trata-se de processo de arbitragem internacional e para recorrer ao CAS seria necessário pagar altos valores de custas recursais, ainda mais com a cotação atual do franco suíço.

