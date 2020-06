DJ Alok incentiva campanha financeira ao povo Yawanawá durante a pandemia

A página do movimento no Instagram divulgou na terça-feira , em seus stories, um vídeo em que o artista convida os fãs a doarem qualquer quantia à causa

O DJ Alok entrou de cabeça na campanha Xinãya (“cura”, na língua indígena) para arrecadação financeira ao povo Yawanawá durante a pandemia. A página do movimento no Instagram (@campanhacura) divulgou na terça-feira (26), em seus stories, um vídeo em que o artista convida os fãs a doarem qualquer quantia à causa. A ideia é garantir que o povo da queixada, como é conhecido, passe pela crise do coronavírus de forma menos difícil. As doações podem ser feitas através do link https://www.ascy.org/.

Com atuação de linha de frente ao combate à pandemia o médico infectologista Thor Dantas e para o vereador e médico infectologista Eduardo Farias (PCdoB), testaram positivo para coronavírus. Os profissionais estão em quarentena em casa ao lado dos familiares.

A Live Solidária pelo cantor acreano Gabriel Lacerda promovido na tarde de domingo (31), em prol projeto social na Cidade do Povo coordenado pelo padre Massimo Lombardi, pra cerca de 150 famílias carentes do bairro, foi considerada um sucesso absoluto. Durante o show virtual foram arrecadados 50 cestas básicas e uma quantidade em dinheiro que será usado para comprar mais cestas básicas.

Parabéns ao Mark Assen, professor titular do Centro de Educação da UFAC, que concluiu estágio pós doutoral em educação na UFPA. A ação se insere no Programa de Cooperação Acadêmica/PROCAD Amazônia com financiamento da CAPES e envolve os programas de pós graduação em educação da UFPR, UFPA e UFAC.

***A pesquisa realizada pelo professor teve como objeto de investigação a produção discente (teses de doutorado e dissertações de mestrado) nos programas de pós graduação em educação da Região Norte na última década, resultando na produção de um “estado do conhecimento” sobre valorização profissional do magistério a partir das seguintes dimensões: formação inicial e continuada dos professores, planos e carreira e remuneração e condições de trabalho.

***Foram analisadas as produções de dez programas de pós graduação em educação de universidades públicas da Região Norte. O período de estágio pós doutoral foi cumprido no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo e Gestão da Escola Básica na UFPA, tendo o Professor Dr. Ronaldo Marcos de Araújo Lima como Supervisor. Com a conclusão do estágio pós-doutoral, o professor Dr. Mark Assen torna-se o primeiro docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAC a concluir estudos e obter certificação pelo PROCAD/AMAZÔNIA.

Cine Teatro Recreio no Cinema virtual

Os frequentadores do Cine Teatro Recreio poderão continuar conferindo a programação, agora disponibilizada online. Na semana passada, foi inaugurada sua participação no Cinema Virtual, plataforma virtual de salas de cinema de todo o Brasil onde espectador assiste aos filmes e remete o valor do ingresso para a sala da sua escolha.

***O projeto que traz títulos inéditos e premiados no cinema, a cada quinta-feira, o site www.cinemavirtual.com.br terá uma seleção de 10 a 15 filmes e mais as obras que mais foram procuradas na semana anterior. Gostou da novidade? Então ingresse na plataforma, selecione o Estado do Acre, em seguida a cidade de Rio Branco e, por último, o cinema de rua “Cine Teatro Recreio”.

Casa Ninja Amazônia

Vem aí a Casa Ninja Amazônia Centro online em defesa da Amazônia. Em razão da pandemia do novo coronavírus o espaço físico ainda não será inaugurado, mas a rede ativará um centro online de mobilização, formação, experimentações narrativas e criativas com foco na Amazônia. A inauguração digital será nos dias 5 e 6 de junho com encontros, debates e mostras artísticas, tudo aberto e gratuito. A proposta é mobilizar centenas de colaboradores para uma rede online de suporte permanente da Amazônia.

Com apoio da Adidas, Nike lança manifesto contra racismo

Assunto do momento nos Estados Unidos, o assassinato do afro-americano George Floyd por um policial branco de Minneapolis na semana passada resultou em um raro ato de união das duas maiores marcas de sportswear do mundo nesse fim de semana. Tudo começou quando a Nike publicou em seus perfis oficiais no Instagram e no Twitter o vídeo de uma campanha antirracismo. O sucesso da iniciativa foi tão grande que ganhou apoio da concorrente Adidas.

*** Além de ambas serem contra a discriminação racial, as duas gigantes também têm em comum o fato de que muitos de seus clientes, sobretudo os mais jovens, são racialmente diversos. Isso sem falar que tanto uma quanto a outra contam atualmente com grandes nomes afro-americanos dos esportes e da música entre seus maiores parceiros.

26 Horas

O professor paraibano Luís Lima é a mente criativa e preocupada com a educação por trás da persona Friday Manson – e do canal de YouTube Delta Drag, sobre educação e diversidade. Em maio, Friday começou a série de documentários “26 Horas” – referência ao intervalo de tempo estatístico em que uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil -, cujo quinto episódio conta com 22 professores LGBT rebatendo a pecha de serem “má influência” para jovens e crianças.

Brazil Confirmados 558,237 +1,569 (24h) Mortes 31,309 +31 (24h) Recuperados 253,570 45.42% Ativos 273,358 48.97%

