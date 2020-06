Doente, Claudia Rodrigues conta segredo sobre Xuxa: ‘essa loira não fácil’

Uma das artistas mais conhecidas e admirada e queridas do Brasil, pelos seus diversos trabalhos em novelas e programas de humor na emissora de televisão Rede Globo.

Cláudia Rodrigues aos seus 49 anos de idade tem se mantido por muito tempo fora da televisão e a população já estava acostumada a vê-la todo dia, seja filmes, novelas ou programas de humor, devido a um sério problema de saúde que ela enfrenta desde os 19 anos de idade.

Cláudia sofre de esclerose múltipla, uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune, que faz com que as células de defesa do corpo ataquem o sistema nervoso, provocando lesões no cérebro, dificultando algumas atividades.

Cláudia tem tido muito apoio de pessoas famosas e principalmente dos seus fãs através de redes sociais, sendo por mensagens ou publicações.

A apresentadora muito famosa Xuxa Meneghel, também ajudou muito a atriz, segundo ela a própria apresentadora chegou a lhe dar o remédio pessoalmente.

Cláudia diz que a apresentadora Xuxa foi a pessoa que lhe deu as primeiras gotas de canabidiol, substância medicinal extraída da maconha. O remédio era dado para sua mãe que faleceu há cerca de dois anos.

“Essa loira não é fácil. Realmente me fez muito bem. Acaba com o meu tremor nas mãos, me acalma, meu olho direito, vesgo, volta ao normal. Me deixou calminha“, disse Cláudia, através de uma entrevista fornecida ao site Extra.

A Humorista ainda contou ao portal de notícia sobre um desejo profissional, “Meus sonho é voltar a trabalhar na TV, e viver pelo menos mais 50 anos”, então agora quero guardar minhas energias para voltar a trabalhar.

