Dois são capturados por matar eletricista com tiro de escopeta em distribuidora na Capital

O latrocínio, roubo seguido de morte, do auxiliar de eletricista Edmundo Silva Melo, de 21 anos, está elucidado.

Na tarde desta segunda-feira (8), investigadores da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil (Dcore) apreenderam em Senador Guiomard um adolescente de 16 anos envolvido no crime.

No início da noite, em uma nova diligência, foi cumprido o mandado de prisão do segundo envolvido. Aedresson Afonso Flávio Oliveira recebeu voz de prisão no Pronto Socorro de Rio Branco. Ele está internado no P.S. desde o último dia 04 deste mês.

Aedresson Afonso foi baleado na noite do último dia 03, por um policial penal, ao tentar assaltar um frentista em Senador Guiomard. O caso foi registrado pelas imagens do circuito de monitoramento da empresa.

O caso

Edmundo Silva Melo foi assassinado no dia 30 do mês passado, em frente a uma distribuidora, localizada na Rodovia Ac-40, região do Santa Maria.

Imagens da empresa registaram o exato momento é que a vítima é rendida, tem o celular roubado e depois e atingida com um tiro efetuado à queima roupa.

O delegado Leonardo Santa Barbara responsável pela a investigação disse que Aedresson Afonso e o menor participaram das duas ações criminosas.

