Dono de três medalhas olímpicas, Emanuel é exonerado da Secretaria Especial de Esportes

Campeão olímpico de vôlei de praia em Atenas, o ex-jogador Emanuel Rego foi exonerado da Secretaria Especial de Esportes do Governo Federal. O curitibano tinha o cargo de secretário nacional de alto rendimento desde maio do ano passado. A saída já foi publicada no Diário Oficial da última segunda-feira.

O General Braga Neto, ministro da Casa Civil, foi o responsável por assinar a exoneração. Ainda não foi anunciado o substituto pelo governo.

Emanuel era um dos responsáveis por projetos importantes, como o Bolsa Atleta. Desde que o Ministério do Esporte foi extinto no início de 2019, a secretaria tinha um espaço no Ministério da Cidadania.

O ex-atleta de 42 anos foi um dos maiores do esporte. Além do ouro em Atenas (2004), conquistou a prata em Londres (2012) e bronze em Pequim (2008). Além das medalhas, Emanuel Rego foi tricampeão mundial.

