Dono do hit Caneta Azul faz live e ultrapassa Claudia Leitte e Paula Fernandes

Você deve se lembrar do hit Caneta Azul, não é? O dono da música, Manoel Gomes, então, resolveu seguir os vários cantores, realizou sua primeira live no Youtube e teve sucesso.

O músico alcançou o primeiro lugar entre os vídeos em alta no YouTube com mais de 1,5 milhão de views, ultrapassando, inclusive, as visualizações de Claudia Leitte, com 1,2 milhão, e Paula Fernandes, com quase 1 milhão. A informação foi divulgada pela colunista Keila Jimenez.

Manoel Gomes começou a fazer sucesso ao lançar o hit que estourou no Brasil em 2019. Na live, que durou mais de quatro horas, no último domingo (31), ele contou com participações – virtuais – de convidados, como Tirullipa.

Depois que descobriu que a transmissão ao vivo foi um sucesso, o cantor publicou novo vídeo no YouTube agradecendo ao público que assistiu todo o vídeo e também aos novos inscritos.

Manoel é natural de Balsas, no interior do Maranhão. No final do ano passado, ele escreveu a canção Caneta Azul para homenagear a sua inseparável caneta. A música estourou e ganhou versões de Simone & Simaria, Wesley Safadão e até de Neymar.

