Eduardo Costa assume visual bizarro e fãs debocham: “Tio Chico”

Cantor novamente fez mudança radical no visual e virou motivo de piada na web, sendo comparado com personagem da Família Addams

Eduardo Costa é, novamente, um dos assuntos mais comentados na internet. Após radicalizar o visual, o cantor, que vive se envolvendo em grandes polêmicas e está proibido de pisar na Globo, virou motivo de chacota nas redes sociais e fãs debocharam na nova aparência do cantor.

Mais um acontecimento para a cota estética de Eduardo Costa: após ser comparado com Gretchen depois de um procedimento estético de micropigmentação na boca, o cantor usou seu Instagram para contar uma história até então secreta para seus fãs, onde revelou que ficou com o rosto desfigurado após um grave acidente grave de avião, que poderia ter custado sua vida.

Dessa vez, o cantor resolveu radicalizar o visual, que passa por contantes transformações. Na última sexta-feira (26), Eduardo Costa surpreendeu os seus seguidores do Instagram após aparecer completamente careca. Na legenda da postagem, o músico escreveu: “Pronto… Cabelo cortado. E bota bem cortado nisso“.

O que talvez o intérprete de “Voy A Olividarte” não esperava era a enxurrada de críticas sobre seu novo visual. Os fãs (e não fãs) não pouparam no deboche quanto à careca de Eduardo Costa. Os comentários de que ele estaria ridículo inundaram as redes sociais, o comparando a diversas outras personalidades, uma delas, que mais ganhou popularidade, foi comparado o cantor ao “Tio Chico“, personagem do desenho e filme “Família Addams”.

