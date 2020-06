Eduardo Costa debocha de evangélicos e é “amaldiçoado” por pastores

O cantor sertanejo Eduardo Costa, que recentemente ofendeu os moradores da cidade de Brumadinho, após declarar que a cidade “cheira a morte”, após a tragédia envolvendo a o rompimento da barragem, não para de ver seu nome envolvido em polêmicas.

Esta semana o artista usou as redes sociais para debochar dos evangélicos falando de alguns pastores que prometem a cura. Em um trecho do seu vídeo publicado no stories do Instagram ele disparou: “Vocês não curam tudo? Espanta aí o coronavírus ‘pastorsada’! Bando de mentirosos”.

PUBLICIDADE

A declaração polêmica do cantor causou revolta da comunidade evangélicas, inclusive de alguns pastores que aproveitaram a oportunidade para rebater as críticas de Eduardo.

Entre alguns que se irritaram com a declaração, foi o famoso pastor Valdomiro Santiago, que aproveitou um momento durante um dos seus cultos para rebater as críticas e amaldiçoar o cantor sertanejo “Oro pela cura dos que creem, na sua vida a praga vai continuar”, profetizou!

As declarações do pastou não pararam por aí. O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus não perdoou o sertanejo e mandou o recado “Você um cachaceiro endemoniado!”

A briga entre os dois dividiu a opinião dos internautas. O público, claro, reagiu aos ataques entre Eduardo Costa e o pastor. “Esse ‘pastor’ vive jogando praga em todo mundo. De pastor não tem nada”, disparou uma internauta. “Pelo menos o Eduardo Costa bebe com o dinheiro do trabalho dele, não com o dos outros…”, defendeu outro. Um terceiro foi além: “Cruz credo um pastor desejar mal a uma pessoa”.

Eduardo Costa se tornou um poço de polêmicas

Há anos, o nome do cantor sertanejo Eduardo Costa vem sendo associado a grandes polêmicas, das mais variadas formas. O artista, que já foi acusado de estelionato e de supostamente ter vazado fotos íntimas da ex namorada, Victoria Villarim, ameaçou, nessa semana, se retirar novamente das redes sociais, após nova confusão.

Desde 2018, quando declarou apoio público ao então Presidente da República Jair Bolsonaro, Eduardo vem experimentando a decadência de sua reputação e boicote por parte de seus fãs, principalmente na internet, onde o público não perdoa suas declarações impertinentes, como as de que ele já teria se relacionado com menores de idade.

Nas últimas semanas, o cantor deixou Leonardo constrangido durante a transmissão do show online “Cabaré em Casa”. Logo após o pedido de desculpas para os fãs, o intérprete de “Sapequinha” declarou publicamente que “seu trabalho é falar besteira” e anunciou uma nova versão do “Cabaré” com convidados especiais. Com um sucesso inegável em terras brasileiras e vendas extraordinárias, mas que vem sido ofuscado por seus posicionamentos errados, Eduardo Costa se consagra como uma das personalidades mais polêmicas do país.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários