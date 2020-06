“Eleição é segundo plano, o foco deve ser salvar vidas”, diz deputada Vanda Milani

Parlamentar foi primeira da bancada federal do Acre a se manifestar a favor da mudança de datas nas eleições deste ano

“Eleição é segundo plano, o foco deve ser o de salvar vidas” diz a deputada Vanda Milani, primeira da bancada federal do Acre a se manifestar a favor da mudança de datas nas eleições deste ano. A parlamentar disse que o momento é de continuar com o foco em favor da vida.

“Nesse momento precisamos focar em continuar salvando vidas e estabelecendo medidas para a retomada econômica, a garantia da geração de emprego e renda” destacou.

Vanda é contrária a prorrogação dos mandatos para o ano que vem ou até mesmo para 2022. Ela frisa que o eleitor em 2016 elegeu gestores e vereadores para um mandato de quatro anos.

O Plenário do Senado aprovou em votação remota o adiamento para os dias 15 e 29 de novembro, do primeiro e do segundo turnos, respectivamente, das eleições municipais deste ano, inicialmente previstas para outubro, em decorrência da pandemia de coronavírus.

O texto aprovado foi um substitutivo do senador Weverton (PDT-MA) à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2020. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

A deputada disse acreditar em um debate entre os líderes de partidos na Câmara dos Deputados que possa solucionar esse impasse e proporcionar o planejamento dos partidos para as eleições deste ano.

“Esse é um debate que precisa ser resolvido, os partidos precisam se replanejar, se reorganizar para o pleito desse ano e, para isso, precisam das datas definidas. Creio que as lideranças chegarão a um acordo que seja bom para o país”, concluiu a parlamentar.

