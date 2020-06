Em áudio vazado, Latino diz que foi humilhado por Anitta: “Maior decepção”

Um perfil no Twitter, criado nesta segunda-feira (15/06), decidiu expôr supostas maldades de Anitta em uma série de áudios e prints. O “Exposed Anitta” informou que começaria a divulgar informações atribuídas à funkeira às 23h, após dizer que a ação “será o maior escândalo que esse site já viu”.

favorita este tweet se você ativou as notificações e está esperando pelo exposed da anitta PUBLICIDADE já entrei em contato com os maiores portais de notícias do brasil, hoje as 23h vocês irão acompanhar o maior escândalo que esse site já viu — exposed anitta (@exposedanitta) June 15, 2020

Antes do horário proposto, o perfil divulgou um áudio atribuído ao cantor Latino, no qual ele supostamente relata ter sido humilhado por Anitta na frente de outras pessoas. A situação teria ocorrido durante uma conversa do músico com alguns gringos em evento na casa da cantora.

“Estava desenrolando o inglês, mas não estava falando da minha carreira, quem eu era, estava só dando uma atenção para os caras. Aí ela chega, quer roubar a cena, daquele jeito dela, espalhafatosa”, teria começado Latino.

“Ela começou a falar, fiquei quieto, ela não falou comigo, deu um oi bem frio. Eu estava no bar, no canto. Ela não viu que eu estava falando em inglês com os caras, acho que ela não sabia que eu falava tão bem inglês. Aí perguntaram quem eu era. Ela olhou e falou ‘ele é old school, ele já fez muito sucesso, mas hoje tá falido, tá quebrado”, teria dito ainda.

Na gravação atribuída ao cantor, ele diz que ficou “passado”. “Fiquei pensando: ‘Desmoralizo ela ou fico calado e vou embora?’”. Latino teria ficado decepcionado com o suposto episódio. Ele teria, inclusive, chorado.

Esse é só o comecinho do iceberg, as 23h tem mais. pic.twitter.com/vbhQtXD3ZV — exposed anitta (@exposedanitta) June 15, 2020

