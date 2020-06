Em caso inédito, trigêmeos nascem com Covid-19 e intriga médicos

Uma mãe deu à luz a trigêmeos e os três recém-nascidos testaram positivo para o novo coronavírus. O caso, que aconteceu no México, não tem precedentes e vem intrigando a comunidade médica.

Segundo informações da BBC, os médicos não acreditam que bebês tenham sido infectados durante nascimento e investigam a possibilidade de transmissão através da placenta. “Seria impossível que eles estivessem infectados no momento do nascimento”, disse a secretária de Estado da Saúde do México, Mónica Liliana Rangel Martínez.

Até então, nunca havia sido detectado Covid-19 em nascimentos múltiplos em nenhum país do mundo.

Os bebês nasceram de parto prematuro no dia 17 de junho e foram testados no mesmo dia. Dois deles, um menino e uma menina, estão estáveis, mas a outra criança está recebendo tratamento devido a complicações respiratórias. Todos estãos endo tratados em em um hospital de San Luis Potosí.

Os pais foram testados e aguardam o resultado. As autoridades dizem que os pais podem ter sido assintomáticos.

Até esta quarta-feira, o México registra aproximadamente 200 mil casos de pessoas diagnosticadas com a doença.

