Em Cobija, 19 pessoas morreram por Covid: Corpos são levados em caminhão ao cemitério

A capital do departamento de Pando, na Bolívia, Cobija registrou hoje (22) mais duas mortes por Covid-19, totalizando assim 19 vítimas fatais pela doença. Por lá, os casos de novas infecções comunitárias, vem crescendo absurdamente. Há dois hospitais realizando os atendimentos dos casos positivos: Hospital Perla do Acre e Hospital Roberto Galindo. O sistema de Saúde ainda não entrou em colapso.

Segundo o último boletim sanitário divulgado ontem (21) pelo Governo Departamental, existem em Pando 482 casos positivos de Covid-19, 1399 casos em investigação e 14 pessoas curadas da doença. Cobija tem o maior número de infectados, 437 no total. Porvenir 22, Bolpebra (Divisa com Peru e Brasil, via Assis Brasil) 11, Gonzalo Moreno 1 e Filadelfia 11.

Em Cobija, o governo mandou fazer um cemitério especificamente para sepultar corpos de pessoas atingidas pelo Covid-19. Ele fica localizado a 17 km da zona urbana da cidade. Pelas redes sociais, circulam fotos dos corpos sendo levados por um caminhão do centro de zoonoses. Familiares não são autorizados a velar os corpos.

Ontem (21), o prefeito da cidade Luiz Gatty Ribeiro convocou a imprensa para anunciar que Cobija volta a quarentena restritiva com ações mais duras com retorno de rodízio de pessoas e de veículos pelas ruas entre 7 horas até às 13 horas. Informou ainda que foi autorizado um voo, por semana, com destino a capital. O comércio com produtos não essenciais continuam fechados.

