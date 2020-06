Em guerra com Bolsonaro, Jornal Nacional sofre queda feia e perde quase 400 mil telespectadores

Principal telejornal da Globo, o Jornal Nacional sofreu queda de audiência em meio a uma guerra travada com o governo de Jair Bolsonaro por causa do descaso com a pandemia do coronavírus. Com a flexibilização da quarentena, o noticiário perdeu público na Grande São Paulo.

De acordo com um levantamento feito pelo TV Foco, o telejornal comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos teve média de 29,7 pontos na Grande SP entre os dias 01 e 22 de junho. O número representa uma queda de quase dois pontos em relação ao mesmo período do mês anterior.

QUEDA DE AUDIÊNCIA DO JN NA GLOBO

Nos primeiros vinte e dois dias de maio, o Jornal Nacional alcançou média de 31,6 pontos na capital paulista e região metropolitana. Com isso, em um mês, o JN perdeu 1,9 ponto de audiência. Ou seja: o noticiário da Globo deixou de ser sintonizado por 142.475 mil domicílios ou 386.287 telespectadores na Grande SP no período.

Cada ponto equivale a 74.987 mil domicílios ou 203.309 indivíduos na Grande São Paulo.

GUERRA ENTRE BOLSONARO E O JORNAL NACIONAL

Jair Bolsonaro e a Globo estão em guerra mais acalorada desde o início da pandemia por causa da divulgação dos dados sobre a Covid-19 no Brasil. O auge do atrito entre o presidente e a emissora, no entanto, ocorreu no início de junho, quando a crise de saúde se agravou no país, com o número de mortes disparando.

Para tentar conter a repercussão negativa, Bolsonaro ordenou mudanças na divulgação dos dados sobre o coronavírus feitos pelo Ministério da Saúde. Foi aí que ele assumiu publicamente uma guerra contra o jornalismo da Globo.

No dia 04 de junho, o presidente chegou admitiu em entrevista que havia mandado atrasar a divulgação dos casos de Covid-19 por causa do telejornal de William Bonner e Renata Vasconcellos. “Acabou a matéria no Jornal Nacional”, disparou ele, que atacou a emissora chamando de “TV funerária”.

Porém, quem se deu mal no conflito foi Bolsonaro. Sem os dados na hora do Jornal Nacional, a Globo passou a abrir plantão em seu horário nobre, o que gerou mais repercussão, com audiência ainda maior.

