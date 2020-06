Em live com esposa loira, pastor se refere a fiéis pobres e ‘morenos’ como ‘encardidos’; veja

Um vídeo extraído de uma transmissão ao vivo de um casal de pastores tem causado bastante revolta aos moradores de Toledo, no Paraná.

Durante a conversa eles contam aos seguidores como se conheceram e dizem que faziam parte da Igreja Batista do Calvário, na Vila Pioneiro, onde, segundo o pastor, ‘não se vê pessoas loiras’.

Alguns trechos foram vistos como racistas e tem repercutido em várias páginas nas redes sociais pela forma como eles se expressaram na transmissão. Assista:

A Igreja Batista do Calvário emitiu uma nota de repúdio pela fala dos Pastores e se disse contra qualquer ato racista e de exclusão.

“A Primeira Igreja Batista do Calvário em Toledo, tem uma história de quase quatro décadas desenvolvendo suas atividades religiosas e sociais em Toledo, localizada sua Sede na Grande Pioneira. Por meio desta nota manifestamos publicamente que não compartilhamos de forma alguma com quaisquer atitude preconceituosa, manifestação de racismo, desrespeito a individualidade ou manifestações de ódio. À luz Da Lei 7.716/1989 e o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010) definem o Racismo como crime inafiançável, inaceitável e indefensável.

A igreja, diante das repercussões geradas pela ‘live do pastor Rodrigo dos Santos’, reafirma seu compromisso institucional com a promoção da igualdade étnico-racial, sexual, religiosa, repudiando toda e qualquer manifestação de preconceito, contra quem quer que seja. Sendo que reconhecemos que todas as pessoas são iguais perante a Lei e o Criador.

Também informamos que o Sr. Rodrigo dos Santos, foi membro de nossa igreja há tempos atrás, mas que atualmente (8 anos) reside fora do país e congrega em outro ministério onde atua como pastor. A nota de retratação foi postada em nossa página em função de nossa igreja ter sido citada na live”.

O casal mora atualmente na Europa e apagou seus perfis das redes sociais.

