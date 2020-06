Em live, empresários batem papo sobre criatividade em tempos de crise

A crise econômica provocada pelo coronavírus impôs novos desafios a uma parte significativa do empresariado. É consenso entre muitos que a criatividade tem feito a diferença nesse quesito. E é para falar sobre ela que dois empresários locais participam, nesta quinta-feira (4), do bate-papo “Como enfrentar a pandemia com criatividade”.

O evento é promovido pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove) e tem início às 19h na plataforma Zoom, cujo link será disponibilizado nas próximas horas nas redes sociais do conselho. Entre os debatedores está Júnior Araújo, da Fricarnes, e Tiago Mendonça, da Hoouse. A ação terá como moderadores Marcelo Zamora e Rodrigo Pires.

De acordo com Júnior Araújo, o consumidor não deixou de consumir. Logo, muitas empresas tiveram de se adaptar ao novo momento, que impõe determinados critérios. Ele cita como exemplo simples de criatividade o disk entrega.

“É uma coisa que mudou muito a cultura do acreano, com vários aplicativos lançados. Esse formato cresceu em Rio Branco nas últimas semanas. As empresas daqui não trabalhavam tanto com isso no período pré-pandemia”.

Segundo o jovem, o delivery representa um ponto positivo que a pandemia pode deixar para os empreendedores locais. “É uma coisa boa acontecendo durante uma crise dessas. Isso por conta de vários empresários que usaram da criatividade para não deixar o mercado parar”.

O empresário afirma que muitos colegas estão se reinventando no mercado e revendo novas maneiras de enfrentar momentos de crise econômica. “Queremos abordar isso: a criatividade das empresas nessa crise da pandemia, quais as atitudes estão tomando para se sair e não deixar que ela acabe com a empresa”, adianta.

Brazil Confirmados 555,129 +25,724 (24h) Mortes 31,243 +1,197 (24h) Recuperados 240,627 43.35% Ativos 283,259 51.03%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários