Em meio à pandemia, jovem dá à luz em casa sem saber que estava grávida

Apandemia do novo coronavírus tem deixado histórias tristes sobre perdas, medo e a falta de esperança no futuro para alguns. No entanto, uma brasiliense de 18 anos protagonizou, nesta semana, uma história para renovar a fé: ganhou uma filha que ela sequer sabia que estava em seu ventre. Aurora celebra uma semana de vida neste sábado (13/06).

Gabriella Azevedo, de 18 anos, contou ao Metrópoles que estava com a menstruação atrasada há cerca de 11 meses e fazia acompanhamento ginecológico. No entanto, desde o começo do ano, evitou ir às consultas na rede pública de Saúde de Sobradinho, onde a família mora, por conta da pandemia de coronavírus, que havia acabado de chegar ao Brasil. “Eu tinha consultas marcadas e não fui, por causa do coronavírus. Mas eu fiz uns 10 testes de farmácia nesse período e todos deram negativo. Por isso, não pensei que era gravidez“, relatou a jovem.

PUBLICIDADE

A avó, Tereza Caniatti, 71, explicou que, na semana passada, Gabriella passou a sentir muitas dores de barriga. Moradora do Condomínio RK, a jovem buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. “Foi ao médico e ele disse que era prisão de ventre, passou Buscopan”.

Gabriella ainda procurou um posto de saúde na Asa Norte. “Minha barriga ficou baixa em cima e, por isso, os médicos achavam que era problema intestinal ou estomacal. Todos deram o mesmo diagnóstico, mas nenhum pediu um exame de sangue ou de gravidez”, relatou ela.

As dores, no entanto, continuaram, e a mãe de Gabriella, Alessandra Caniatti, achou melhor a levarem para o hospital. Ficaram com receio de chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), justamente por conta do aumento de casos de coronavírus no Distrito Federal, mas não tiveram tempo de pensar em outra solução.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários