Em menos de 12 horas, PM prende 6 pessoas por tráfico de drogas na capital

Policiais Militares do Grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) prenderam, na noite desta quarta-feira, 24, seis pessoas por tráfico de drogas. As ações ocorreram em bairros distintos da capital e resultaram na apreensão de drogas e produtos para embalo e preparo.

Segundo os militares, a primeira ocorrência se deu na Rua Madeireira, bairro Calafate, após uma denúncia anônima. No imóvel, a equipe encontrou quatro pessoas, 19 papelotes de Skank, 15 trouxinhas de cocaína, 20 reais e aparelhos celulares que provavelmente são produtos de roubo ou furto.

A segunda ocorrência foi realizada na Rua do Caju, bairro Mocinha Magalhães. Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando um cidadão ao notar a presença dos militares, tentou se evadir, mas foi detido. Durante as buscas no local que se encontrava outro homem, foram localizadas 06 trouxinhas de pasta base, 01 de cocaína, 07 tabletes de maconha, além de 154 reais e produtos para embalo da droga.

Os seis presos durante as ações policiais foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis aos casos.

