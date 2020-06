Em nota, Progressistas manifesta apoio à operação da PF que investiga prefeituras no Acre

Texto diz que legenda não compactua com condutas delituosas e prima pela ética e justiça

O partido Progressistas, do governador Gladson Cameli, lançou, neste domingo (7), nota de apoio à operação Off-Label, da Polícia Federal, que investiga suposto esquema de superfaturamento em municípios do Acre, como Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Bujari, Porto Acre, entre outros.

O texto é assinado pela senadora e presidente regional da legenda, Mailza Gomes. Confira a íntegra:

“NOTA PROGRESSISTAS ACRE

O Partido Progressistas Acre vem a público expressar irrestrito e total apoio ao trabalho realizado pela Polícia Federal no combate à corrupção e às organizações que tentam lesar o erário público.

Em respeito à operação Off-Label, deflagrada em oito municípios do Acre na quarta-feira, 3, que cumpriu mandados de busca e apreensão por supostas fraudes na área da saúde, expressamos todo nosso apoio às ações da Polícia Federal no combate a esse tipo de crime. Ressaltamos ainda que a Polícia Federal vem trabalhando de forma isenta, discreta e apartidária nos mais estritos trâmites da lei.

O Progressistas não compactua com condutas delituosas, primando pelos valores da ética e da justiça. Dessa forma, os prefeitos Tião Flores (Epitaciolândia), Ilderlei Cordeiro (Cruzeiro do Sul), Kiefer Roberto Cavalcante de Lima (Feijó), Romualdo Araújo (Bujari) e Bené Damasceno (Porto Acre) e todos os órgãos das administrações municipais se dispuseram a colaborar e continuam à disposição dos órgãos de controle, no sentido da prestação de quaisquer esclarecimentos, reiterando o compromisso da atual gestão em sempre demonstrar regularidade e transparência dos seus atos e responsabilidades.

Nosso povo merece ser tratado com dignidade em todas as esferas da administração pública.

Senadora Mailza Gomes

Presidente Regional do Progressistas Acre”

Brazil Confirmados 678,360 +4,773 (24h) Mortes 36,078 +121 (24h) Recuperados 302,084 44.53% Ativos 340,198 50.15%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários