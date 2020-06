Em novo decreto, igrejas voltam a funcionar com 30% da capacidade em Brasileia

Entre as regras para realização de cultos está a proibição de pessoas do grupo de risco

A prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), anunciou por meio da edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (24) que as igrejas estão liberadas para funcionar, com limitação reduzida de 30% de sua capacidade de público.

A realização de eventos religiosos será permitido apenas aos domingos, com regras a serem obedecidas. Dentre elas, as igrejas devem disponibilizar no máximo 30% (trinta por cento) de sua capacidade do espaço: orientação ao público a lavarem as mãos em pias com sabão líquido; papel toalhas e/ou álcool etílico hidratado 70º INPM disponibilizados na entrada do templo.

Outra regra para o funcionamento, é que os líderes deverão implementar cadeiras individuais e/ou bancos com distanciamento mínimo de 1 metro;

A higienização das cadeiras e banheiros deverá ser realizada com desinfecção completa das superfícies com álcool a 70º ou sanitizantes.

Os presentes no evento deverão utilizar equipamento de proteção individual, caracterizado no mínimo com máscaras.

No entanto, está proibido a entrada de pessoas que encontram-se no grupo de risco, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde.

