Em sonho, padre Paolino pede que fiel realize coroação de Nossa Senhora em Sena

"Ele me disse que se fizesse aquilo, nada de ruim me aconteceria", finalizou Leila, emocionada

Tradicionalmente, em todos os anos, os fieis católicos do município de Sena Madureira encerram o mês de maio, destinado à Maria mãe de Jesus, com uma belíssima coroação da imagem de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da cidade. O ato religioso que contava com inúmeras crianças vestidas de anjinhos durante um musical que era acompanhado por centenas de católicos no pátio da paróquia, não foi realizado neste ano da mesma forma, por conta da pandemia do coronavírus, mas uma intercessão do querido Padre Paolino trouxe um outro caminho para quem esperava ver a imaculada sendo honrada, como de costume.

Tudo começou quando a professora Leila Maria Gonçalves da Silva, filha de Dona Jandira – ambas responsáveis por organizar a cerimônia, ensaiar com as crianças e preparar a coroação -, sonhou com Padre Paolino fazendo um pedido especial à ela, na noite de sábado (30) para domingo (31).

No sonho, Leila disse que ouviu o vigário, que morreu em abril de 2016 e é símbolo da festa na cidade, pedindo que não deixasse de coroar a imagem. A católica, há aproximadamente 15 anos, vem conduzindo o momento no lugar de sua mãe, que já está acamada há alguns anos depois de uma enfermidade.

“Apesar de ter sido muito rápido o sonho, era muito real a presença do Padre Paolino, me fazendo o pedido. Eu perguntei a ele como faria, já que não dava pra colocar as crianças, por conta da pandemia. Imediatamente, me disse: “Se não tem as crianças, faça você mesma, pois tu és devota de Nossa Senhora”. Eu respondi um “sim”. Depois disso conversei com o Frei Moisés e atendemos o pedido”, explicou.

Desde o início da pandemia, as celebrações na igreja estão sendo transmitidas ao-vivo pelas páginas oficiais da paróquia, sem público. Assim também foi a coroação.

O momento foi emocionante e, ao final, Leila agradeceu pela oportunidade. “Mais um ato que aumentou ainda mais a minha fé. Graças a Deus eu cumpri a minha missão. Ele me disse que se fizesse aquilo, nada de ruim me aconteceria”, finalizou.

VEJA O MOMENTO DA COROAÇÃO:

Brazil Confirmados 529,405 +0 (24h) Mortes 30,046 +0 (24h) Recuperados 211,080 39.87% Ativos 288,279 54.45%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários