Empresário cruzeirense Floriano Bandeira morre em Rio Branco

O empresário Floriano Alves Bandeira, conhecido no Vale do Juruá por Sr Floriano, faleceu na manhã deste domingo (21), em Rio Branco. O corpo será trasladado para Cruzeiro do Sul, onde será enterrado.

Floriano tinha 81 anos e teve intensa vida social e foi dinâmico empreendedor, conquistando o respeito e amizade do povo cruzeirense.

O empresário estava internado no Hospital Santa Juliana onde tratava uma trombose, passou por uma cirurgia no Pronto Socorro, mas não resistiu.

Para a população de Cruzeiro do Sul ficará a lembrança de um homem humilde, honesto e solidário.

