Empresário em Sena Madureira faz cover de Jhon Lennon e viraliza; confira

O empresário iniciou a participação cantando “A Ciganinha”, de Carlos Alexandre, e finalizou com a música “Imagine”, de John Lennon, na companhia do cantor Dean Mattos

Mais conhecido em Sena Madureira pelo apelido de Bebé Chorão, o empresário Antônio da Silva, o conhecido “Bebé Chorão” do Formigão do Bebé, viralizou neste final de semana na internet.

Bebé participou da live solidária do músico Keyre dos teclados neste sábado e bombou nos acessos e comentários no Vale do Iaco. O empresário iniciou a participação cantando “A Ciganinha”, de Carlos Alexandre, e finalizou com a música “Imagine”, de John Lennon, na companhia do cantor Dean Mattos.

A live também contou com participações dos músicos Fernando Gadelha (Fera) e também Jota Alves.

Confira!

Assista a live completa abaixo:

