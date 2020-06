Empresários do AC podem ter aproveitado pandemia para fechar portas, diz presidente da Junta

Quase 160 empresas fecharam no período de pandemia no Acre, conforme dados divulgados

Pelo menos 157 empresas fecharam no Acre no período de pandemia. Os dados são da Junta Comercial do Acre e foram publicados pelo site Juruá em Tempo. O que chama atenção é que, de acordo com a instituição, em fala ao site, empresários podem ter se aproveitado desse momento para fechar as portas.

“Segundo o presidente da Junta, Jurilande Aragão, o número não representa apenas uma consequência da pandemia. Ele explica que muitos empresários aproveitaram a isenção para o encerramento de empresas e iniciaram o processo”, diz um trecho da reportagem.

Em todo o país, 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos até abril deste ano. O Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas (Sebrae) deve atualizar esses dados nos próximos dias.

