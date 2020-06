Enem 2020: prazo para pagamento de boleto da inscrição foi prorrogado

A partir de amanhã (3), candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que perderam a data do vencimento do boleto da taxa inscrição terão até o dia 10 de junho para realizar o pagamento – a data anterior foi até o dia 28 de maio. O boleto deve ser emitido na Página do Participante.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a ampliação do prazo de pagamento integra mais uma decisão da instituição em meio à pandemia do coronavírus, que tem imposto mudanças no calendário da prova.

O boleto no valor de R$ 85, mesmo da edição do ano passado, pode ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios, respeitando aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários. Os boletos gerados na última semana perderam a validade e, por isso, devem ser descartados.

Há, ainda, cerca de 300 mil inscritos que não efetuaram o pagamento do boleto para confirmar a inscrição do Enem 2020. Outras 5,7 milhões de inscrições já estão confirmadas, conforme o Inep.

Brazil Confirmados 539,045 +9,640 (24h) Mortes 30,486 +440 (24h) Recuperados 211,080 39.16% Ativos 297,479 55.19%

