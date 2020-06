Enfermeira teria sido sequestrada por ex-marido em Sena e levada para a BR-364

Ao telefone, ela relatou que estava ferida e escondida em um barranco, com medo do agressor

A Polícia Militar de Sena Madureira realiza buscas numa área de mata localizada no km 25 da BR-364, sentido Rio Branco, na tentativa de localizar uma enfermeira que teria sido sequestrada pelo ex-marido.

De acordo com informações o homem identificado apenas por Gemisso sequestrou a vítima e a levou para a rodovia, mas na altura do km 25 a mulher conseguiu pular do carro. A vítima, que foi atingida com um tiro na perna, ligou para o telefone 190 e pediu ajuda.

Ao telefone, ela relatou que estava ferida e escondida em um barranco, com medo do agressor.

Pelo menos três viaturas da PM estariam no local realizando buscas pela vítima. A Polícia Civil também foi mobilizada. O acusado seria de Manaus e teria chegado neste domingo ao município de Sena Madureira.

