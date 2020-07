Enquete para escolher as novas datas do Enem 2020 se encerra nesta terça-feira

Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão sendo consultados sobre as novas datas para a aplicação da prova desde o último dia 20. O encerramento da votação será às 23h59 desta terça-feira, dia 30.

Este ano, em caráter especial, a prova foi adiada após a pressão feita por candidatos, instituições e várias entidades estudantis. Segundo o grupo, a pandemia do novo coronavírus iria prejudicar o desempenho dos estudantes que tiveram o calendário escolar alterado, principalmente aqueles que não têm outras formas de acesso à educação remota ou as tecnologias digitais para manter os estudos.

O Enem é a principal forma de acesso para o ensino superior no Brasil. O vestibular deste ano conta com 5,8 milhões de inscritos confirmados, o que significa um aumento de 13,5% no número de inscrições quando comparado à edição passada. Dentre esses estudantes, 96 mil farão a prova na versão digital, um fato inédito na edição.

A consulta que pode determinar as novas datas está sendo realizada por meio de uma enquete na Página do Participante. Os estudantes devem optar por uma das três opções referentes às versões impressa e digital da prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a sugestão para as novas datas respeita o que foi previsto anteriormente em edital, adiando as provas em até 30,60 ou 180 dias. Os estudantes poderão escolher entre as seguintes opções:

1ª opção: Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020

2ª opção: Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021

3ª opção: Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021

1ª opção: Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

2ª opção: Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

3ª opção: Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

Como participar da enquete

Somente os inscritos no Enem2020 poderão participar da consulta. Para votar na enquete basta entrar na Página do Participante, utilizando senha e CPF cadastrados no ato da inscrição. Os candidatos devem escolher uma opção de data correspondente a modalidade da prova que escolheu.

A versão impressa da prova estava prevista para os dias 1º e 8 de novembro. Já o Enem Digital seria aplicado nos dias 22 e 29 do mesmo mês. Mas, por conta dos impactos causados pela pandemia da Covid-19, o que ocasionou a paralisação das aulas da rede pública e particular, as aulas foram suspensas, comprometendo a participação e bom desempenho dos estudantes na prova.

