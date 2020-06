Entenda por quê o AC voltou a registrar números elevados de novos casos

No início da semana, estado registrava pouco mais de 100 casos e teve subida acentuada

Após três dias registrando números de novos casos de coronavírus inferiores a 150 no início desta semana, o Acre voltou a bater a casa dos 300 e 400 infectados em um intervalo de 24 horas.

A redução nas notificações, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), se deu pela ausência de swab, uma espécie de cotonete longo usado para coleta de secreções do nariz e garganta para análise laboratorial. É com esse material que é possível saber se há ou não infecção pelo novo vírus em pessoas suspeitas.

O estado já repôs o estoque e, com isso, os acreanos viram os números subirem já nesta quinta-feira (4), com 345 novos casos, e ainda mais neste domingo (7), com 458.

O recorde histórico foi em 23 de maio, com 524 casos. No dia 27 do mesmo mês foram 470.

A pandemia de coronavírus segue em ritmo acelerado no estado, que tem a terceira maior taxa de incidência do país, atrás apenas do Amapá e Amazonas. O índice leva em conta o número de infectados para cada 100 habitantes.

Já são quase 8 mil contaminações oficiais no Acre. O número real, segundo especialistas, pode ser pelo menos três vezes maior. O total de mortos passa dos 200.

