Epitaciolândia flexibiliza o retorno das igrejas com apenas 30% da capacidade

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), recebeu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira, dia 19, cerca de 30 representantes de igrejas religiosas, onde recebeu uma carta de manifesto pedido a liberação para que pudessem reabrir suas portas.

Tão Flores foi enfático em dizer que todos tem suas responsabilidades juntos de seus fieis. No Decreto Municipal nº 58, publicado no dia 1º de junho, quando ampliava o estado de calamidade devido a pandemia causada pelo vírus covid-19, onde se limitava ao Art. 6° – Fica ​proibida ​a realização de ​eventos religiosos​, de qualquer credo ou religião, inclusive reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos abertos ao público que causem agrupamento de pessoas.

Após esses meses fechados, os representantes pediram o encontro para que o gestor pudesse flexibilizar, dentro dos limites de alguns Artigos, onde os fieis ficam reduzidos a 30%; disponibilizem no máximo de 30% (trinta por cento) de sua capacidade; ofertem e orientem a lavarem as mãos em pias com sabão liquido, papel toalhas e/ou álcool etílico hidratado 70º INPM disponibilizados na entrada do estabelecimento, além do distanciamento entre as pessoas. Também fica proibido a entrada de idosos e pessoas doentes.

A flexibilização será publicada no próximo Decreto na semana que vem. O resultado da reunião será levado à prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, para que possa analisar e também, flexibilizar o acesso dos fieis às igrejas de mesma forma.

A decisão em acordo foi aplaudida por todos os presentes que irão buscar formas de manter os padrões exigidos para que todos possam voltar a visitar suas igrejas de forma em geral.

