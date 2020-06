Estado de São Paulo tem 144.593 casos e 9.188 mortes por covid-19

Com a chegada de novos respiradores e a criação de novos leitos, o estado de São Paulo conseguiu diminuir a taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados ao tratamento do novo coronavírus para 67,5% nesta segunda-feira (8), enquanto na Grande São Paulo esta taxa está em 75,5%. A ocupação destes leitos chegou na semana passada a 73% no estado e a 85% na região metropolitana.

Há ainda 4.816 pacientes internados em UTI em todo o estado e outros 7.792 pacientes internados em enfermarias, em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus.

Até o dia 30 de junho serão entregues mil novos respiradores, 830 até o fim desta semana. “Cada respirador entregue significa um novo leito de UTI entregue na rede pública”, disse o governador de São Paulo, João Doria. Com isso, o estado terá cerca de oito mil leitos de UTI destinados ao tratamento do novo coronavírus. “Ninguém ficou sem atendimento e nem ficará”, acrescentou.