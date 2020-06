Estatísticas de coronavírus no Acre cresceram 10 vezes, diz estudo da Fiocruz

O Estado do Acre viu sua taxa de incidência (detecção) de covid-19 crescer em 10 vezes. Os dados são da Fiocruz Pernambuco. De acordo com a instituição, 13 estados – todos situados nas regiões Norte e Nordeste – tiveram crescimento dessa taxa de casos por milhão de habitantes aumentando mais que a média brasileira.

Roraima, Piauí, Acre, Maranhão, Amazonas e Amapá cresceram mais de 10 vezes. Alagoas, Pará e Paraíba cresceram mais de 20 vezes e Bahia, Roraima, Ceará e Pernambuco viram a taxa ser multiplicada por 9.

Tocantins, com 49,8 de taxa, foi a maior incidência no Norte/Nordeste. A publicação revela que há um maior crescimento dessas taxas em estados do Norte e Nordeste quando comparadas num primeiro período até meados de abril com o acumulado até meados de maio.

Brazil Confirmados 678,360 +4,773 (24h) Mortes 36,078 +121 (24h) Recuperados 302,084 44.53% Ativos 340,198 50.15%

