Eva Evangelista e Andressa Shanenawa apoiam a campanha contra a violência doméstica

Campanha nacional para incentivar denúncia de violência doméstica

A desembargadora Eva Evangelista e a indígena Andressa Shanenawa estão participando da campanha nacional Sinal Vermelho contra a violência doméstica, realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para incentivar denúncias por meio de um símbolo: ao desenhar um “X” na mão e exibi-lo ao farmacêutico ou ao atendente da farmácia, a vítima poderá receber auxílio e acionar as autoridades.

A ação conta com a participação de quase 10 mil farmácias em todo o país e é uma resposta conjunta de membros do Judiciário ao recente aumento nos registros de violência em meio à pandemia, porque uma das consequências da quarentena foi expor mulheres e crianças a uma maior vulnerabilidade dentro do próprio lar.

Pausa na carreira em Rio Branco

Quem está na cidade é o goleiro Lucas Bestene Pereira, que era o goleiro titular da categoria Sub 15 do time Real Valladolid da Espanha. Com a pandemia, os jogadores estrangeiros foram devolvidos aos seus países e ele aguarda agora a liberação das atividades para integrar a equipe do seu time de origem novamente, o Brasilis FC, comandado pelo ex-zagueiro do São Paulo e da seleção brasileira Oscar Bernardi. Em Rio Branco, está na casa do pai Marco Aurélio Pereira.

Happy day

Felicidades para a médica Thaysa Vilela, que aniversariou no dia 11 e celebrou no mesmo dia os 7 anos de sucesso da sua clínica de saúde feminina e ginecologia Cliago. Ela passou o dia recebendo felicitações de amigos e pacientes pelas redes sociais. Merece muito todo esse carinho!

B-Day

Muitos anos de vida para a queridíssima Regina Lino, que celebrou em família o seu aniversário no dia 11 de junho. Parabéns!

Make de óculos

Com 38 mil seguidores, a estudante de jornalismo Carol Lamar, mediadora do Instagram @makedeoculos, estreou essa semana o seu canal no Youtube homônimo. Com conteúdo inovador, ela tem foco em spoilers, reviews e notícias de lançamentos de make, skincare e unhas. Sucesso!

B-Day da Nattércia

A aniversariante de ontem, 13, foi o fotógrafo Nattércia Damasceno, que celebrou a data em sua residência, entre os seus, como pede o momento.

Primogênito

No dia 6 de junho nasceu, em São Paulo, o pequeno Vicente, filho da consultora de imagem Júlia Tavares e neto da empresária Iris Tavares, que está adorando sua estreia como avó. Saúde para a família!

Torcida

Nossas boas energias para o médico Thor Dantas, que segue seu tratamento da Covid 19, em São Paulo-SP. Na foto recente, ele e sua mãe Concita Maia.

Live sobre moda e comportamento

Ontem, 13, a empresária Iris Tavares e a cerimonialista Lina Grasiela fizeram uma live sobre comportamento e consumo de moda, às 17h. O assunto atraiu muitas amigas e fãs da dupla!

Aniver-Call

Muito comunicativa e super conectada, a pequena Maysa Lima celebrou seu aniversário no dia 5 de junho, com amiguinhos da escola e amigos da família virtualmente, em uma live comandada por ela. Tudo foi preparado com muito carinho pelos seus pais, Ysadhora Lima e Marcus Barros. Parabéns!

Idade nova

Parabéns para a aniversariante do dia 12, Sandrinha Costa, que celebrou a data em sua casa, entre familiares. Ela é tão querida que tinha que nascer no dia do amor! Na foto de um recente encontro com a sua família, em Florianópolis, ela com os filhos Aline, Alex e Hebert; as noras Thaisi Baesso e Mirla Miranda; e os netos Miguel e Maria Clara.

Live solidária

Parabéns para o músico José Inácio, aniversariante do dia 8, acadêmico do 9° período do curso de Direito na UNINORTE e do 4° período do curso de história na UFAC, que optou por uma celebração virtual e solidária, realizando com os seus amigos da banda Ferraz & Cassanelli, no canal do You Tube, uma live beneficente em favor da Casa Lar Ester.

A Casa Lar Ester é uma organização sem fins lucrativos que atua no Acre desde 2001 acolhendo meninas de sete a 17 anos que tenham seus direitos violados. A casa conta com apoio de voluntários em tempo integral e com doações empresas, igrejas e amigos que entendem a importância do trabalho desenvolvido.

Velinhas

Muitos anos de vida para a blogueirinha Laraliz Motta, que foi rapidinho lá em Tarauacá para celebrar a data com a família, no dia 11, mas já retorna nessa semana.

Podologia do Studio Bonequinha de Luxo

No Studio Bonequinha de Luxo, o serviço de saúde em PODOLOGIA continua, por se tratar de serviço essencial em saúde. Com todos os cuidados e com segurança, o atendimento é realizado com horários individuais, de terça-feira à sábado, de 9 às 19h. Agente o seu horário pelo telefone (68) 99907-010.

Como manter os cuidados com as mãos nesse período de quarentena

Agora, mais do que nunca, lavar frequentemente as mãos com água e sabão e higienizá-las com álcool em gel já são parte da rotina de todos. A higiene redobrada é necessária, porém, acaba causando danos à pele, já que os produtos detergentes e álcool em gel possuem ativos que, se usados em excesso, podem agredir e ressecar, tirando a oleosidade natural da pele.

Uma rotina de hidratação das mãos faz toda a diferença nesse momento. Nos intervalos entre uma limpeza e outra, é importante usar um hidratante específico para a região, com ativos que vão evitar o ressecamento e aspereza, e ainda proporcionar uma sensação de maciez. O ideal é aplicar, no mínimo, duas vezes ao dia. Se estiver em casa, vale reaplicar sempre que sentir necessidade e, para os que precisam sair para trabalhar, é aquele item para carregar sempre na bolsa.

Invista na hidratação

Com manteiga de karité e óleo de quinoa na composição, o Nativa SPA Creme Hidratante Desodorante para Mãos Karité forma uma camada nutritiva duradoura que evita o ressecamento e garante mãos protegidas. Outra indicação é o Cuide-se Bem Acalma Creme Desodorante Mãos. Com fórmula hipoalergênica, ele possui extrato de aloe vera, que acalma a irritação e vermelhidão comuns em peles sensíveis.

O uso de sabonetes líquidos com ingredientes de qualidade também faz diferença nessa rotina. O Nativa SPA Sabonete Líquido para Mãos Ameixa é um exemplo. Ele também possui óleo nutritivo de quinoa e ajuda a manter a pele macia e aveludada, enquanto higieniza.

Cuidados com as cutículas

E existem até os cremes de cuidados especiais para as cutículas, que merecem um carinho especial e podem estar mais sensíveis agora. O Cuide-se Bem Mani & Pedi Hidratante para Cutícula do Boticário vai manter as cutículas hidratadas e até ajudar a fortificar as unhas.

Como adquirir esses produtos?

Para comprar basta acessar o site www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

Roupas confortáveis para home office e aulas online

Aos poucos, as antigas rotinas, que eram cheias de compromissos presenciais e grandes deslocamentos entre um local e outro, foram substituídas por videoconferências, trabalhos remotos e aulas online. A pandemia do Covid-19 fez com que a quarentena fosse instaurada e que as pessoas precisassem se reinventar para encontrar composições de roupas alternativas para atingir conforto e bem-estar estando, ao mesmo tempo, arrumado. Pensando no vestuário ideal para trabalhar em casa e para quem está estudando em salas virtuais separamos algumas opções que podem ser confortáveis e elegantes. Confiram!

Nova coleção Made In Acre

As empresárias Rayssa Alves e Juliana Pejon lançaram recentemente a nova coleção de T-shirts da Made in Acre, composta tanto pelas camisetas da linha regular, que chegam em novas cores, quanto por três novos modelos. Chegaram as estampas “Piseiro” e “Bebi a água do Rio Acre e resolvi ficar” – ambas expressões locais -, assim como o modelo “O Acre existe”, com um mapa do Brasil nas costas, tendo o Acre em destaque. Um charme, como comprova o designer Marcel Blazute, participante do reality The Circle.

Fitoterápico para imunidade

Já ouviram falar de nucleotídeos? Nucleotídeos são estruturas presentes em nosso organismo essenciais para a produção de DNA e RNA, e por isso são muito utilizados por órgãos e tecidos com alta taxa de proliferação e renovação celular. Existem estudos científicos demonstrando que os nucleotídeos podem ser suplementados para auxiliar na melhora da resposta imunológica do organismo.

Nucleotídeos

A Galena possui o Nucleotides®, ativo obtido do processo de fermentação de Saccharomyces cerevisiae e padronizado em nucleotídeos. Dessa forma, a suplementação com Nucleotides é uma ótima estratégia para o fortalecimento da imunidade e também para a saúde intestinal para qualquer idade! Onde encontrar? Na Farmácia Vitória Régia. Liguem-se: (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912

Cuidando dos idosos na pandemia

Pensando na segurança, e conforto dos idosos, a Farmácia Vitória Régia lançou a campanha de entrega gratuita para pessoas com idade acima de 60 anos, em razão da pandemia. Merece aplausos! Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

