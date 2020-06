Ex-BBB Bianca não descarta romance com Marcela: ‘Almas livres’

Depois de um ano e meio sem publicar conteúdos em seu canal do YouTube, Bianca Andrade, do “BBB” 20, voltará à rede social com o programa “Boca a boca” no próximo dia 23. A atração, que será exibida ao vivo, às terças-feiras, terá entrevistas e quadros sobre temas diversos. Um deles, chamado “Tabuleiro”, contará com a participação fixa de Marcela McGowan, que a influenciadora conheceu no reality da Globo:

– Vamos pegar todos os assuntos que nós, mulheres, achamos que são tabus e falaremos deles de maneira mais natural, para desconstruir mesmo. A ideia é levar entretenimento para o público de forma bem-humorada e também fazer a diferença como puder.

Bianca e Marcela ainda não se encontraram depois do “Big Brother Brasil” por conta da quarentena, mas têm se falado pelo telefone e pela internet. Numa live, Boca Rosa chegou a afirmar que, se tivesse entrado solteira no reality (ela namorava o cantor Diogo Melim), cogitaria um envolvimento com a médica. Após a declaração, os fãs começaram a shippar o casal:

– Eu e Marcela falamos abertamente sobre isso. A gente tem almas muito livres. Quando a quarentena passar e a gente se reencontrar, nunca se sabe. Fica no ar. Acima de tudo, somos muito amigas. Ela tem o coração bom. Me ensina bastante coisa e acredito que vá ensinar para todas as mulheres também.

Além de Marcela, Flayslane, outra grande amiga no “BBB”, tem presença garantida no programa. Segundo a influenciadora, a intenção é receber convidados com trajetórias e estilos bem diferentes:

– O programa é baseado na minha personalidade. Sempre tive um contraste dentro de mim. Ao mesmo tempo em que sou CEO de uma empresa (a Boca Rosa Beauty), tenho um lado moleca, livre. Quisemos encaixar esses perfis num só e dizer para as mulheres que podemos ser quem somos. Quis colocar convidados para falar de vários assuntos e mostrar que todos os mundos podem conversar.

Ela explica o motivo de ter ficado tanto tempo afastada do canal:

– Iniciei com 16 anos. Na transição dos 16 para os 25, eu me perdi muitas vezes. Passei a ter crise de identidade. Comecei a criar quadros, a tentar inovar, mas não estava feliz com aquilo. Não consigo colocar uma máscara e fingir alguma coisa. Então, dei uma pausa até conseguir entender. Disse para as minhas fãs: ‘Quando estiver bem pronta, vou voltar com toda a sinceridade’. Neste momento, me sinto bem de verdade como pessoa. A cabecinha está bem e tenho estrutura necessária para fazer o programa. Tudo isso acontece muito com youtubers que começam cedo. Os gostos mudam e os públicos acabam se dividindo. Tem gente que quer ver mais a Bia do começo. Aí tento mostrar que mudei. É bem doido esse nosso universo.

