Ex-BBB Gyselle Soares e Tati Minerato estarão em ‘A Fazenda 12’; veja lista

O EXTRA teve acesso à lista dos participantes que estarão na 12ª edição de “A Fazenda” e a data de estreia do reality show da Record. Como todos os anos, alguns nomes ficam em stand by, aguardando alguma desistência. O programa começa no dia 16 de agosto (um domingo), mas os participantes serão confinados um dia antes. A atração comandada por Marcos Mion terá 87 episódios e um elenco com nomes já divulgados na mídia, como o de Jojo Todynho, o ex-BBB Felipe Prior, e Tiago Ramos, o ex-padrasto de Neymar, além de outros que você saberá aqui, em primeira mão.

Entre as novidades que aparecem na lista está o da Gyselle Soares, a vice-campeã do “BBB 8”. A ex-BBB que morou em Paris está de volta ao Brasil e ganhou recentemente destaque na mídia ao revelar que ficou com Pedro Bial na época em que deixou o reality apresentado por ele. Jogada de marketing que chama?

Outra peoa certa que estará na “Fazenda” é Tati Minerato. Logo que acertou sua participação no programa, a musa do carnaval paulista tratou de fazer uma lipoaspiração, que acabou tento complicações. Ela ficou internada dez dias e deixou o hospital na última terça-feira. Tati venceu o “Power Comple em 2018” e é irmã de Ana Paula Minerato, que participou de “A Fazenda 9”.

Junto com Tati, a produção quer trazer também outra musa do carnaval paulista, Renata Turuel. Para quem não sabe (ou não lembra), as duas são arqui-inimigas e tiveram uma briga feia no carnaval 2018. Ou seja, promete!

Alguns nomes estão sendo aproveitados do “Power Comple”. A emissora já tinha assinado com o elenco da nova temporada do reality de casais, mas o programa foi suspenso por conta da pandemia. A ex-BBB Paula, que participou da 18 edição do reality da Globo, é uma delas. Ela está na lista de reserva da “Fazenda”. A ex-BBB Carol Peixinho também chegou a fazer entrevista e pode substituir algum nome.

Cada participante receberá um cachê de R$ 70 mil.

Confira a lista completa:

O ator Kadu Moliterno: ele estava com o contrato assinado para participar, junto com sua mulher, Cristiane Rodriguez do “Power couple”

A ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira e campeã olímpica Paula Pequeno, que participou da última edição do “Power Couple”

Faby Monarca, que também participou do “Power Couple”. Polêmica, ela ficou na lista reserva da edição passada

Cristiane Maravilha, mulher do ex-jogador Túlio Maravilha. Os casal também integrou o elenco do “Power Couple” em 2018.

O ex-cantor gospel Jota A, de 22 anos

Najila Trindade, a modelo que acusou Neymar de estupro

Jackeline Petrovic. A ex-apresentadora infantil chegou a assinar contrato para participar da edição passada

Thomaz Costa: ator mirim de “Carrossel” e ex-namorado da Larissa Manoela. Recentemente, ele se envolver numa ao acusar o pai de ficar com parte do seu dinheiro

Jojo Todynho

Gyselle Soares (ex-BBB)

Mc Krawk

O ex-BBB Felipe Prior

A modelo Stefani Bays, que participou do “De Ferias com Ex”

A ex-Panicat Babi Muniz

O cantor D’Black

O modelo JP Gadêlha

A polêmica MC Mirella

Ex-Jogador do Santos e amigo de Neymar, Dierson Junior

Tati Minerato, que acabou de fazer uma lipo para estar em forma no reality

Renata Teruel musa da Unidos de Padre Miguel que brigou com Tati Minerato no carnaval 2018

Tiago Ramos, o polêmico ex-namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar

