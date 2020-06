Ex-BBB já ganhou mais de 20 vezes na loteria

Mas como nem tudo são flores, a moça ainda precisa lidar com pessoas que usam do seu nome para enganar

Sabe aquele ditado que diz que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes? Pois bem, ele não só cai duas, como também cai três, quatro, dez e até mais de 20 vezes no mesmo local. A comprovação vem por meio da ex-BBB Paulinha Leite que confessa já ter levado diversos prêmios na loteria. A sua sorte virou notícia e deixou muita gente de queixo caído. Se já é difícil ganhar uma vez, imagina então tantas assim.

O histórico de sorte da Paulinha começou a ser percebido ainda quando ela estava participando do programa Big Brother Brasil em 2011 na Rede Globo. A moça de Roraima ganhou todos os prêmios que foram disputados em provas de sorte. Ela saiu do reality com um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, um carro e uma moto. A partir daí começou a colecionar suas conquistas em jogos.

O seu excesso de sorte é motivo de muita curiosidade, mas a moça garante que não utiliza nenhuma fórmula mágica para tantas vitórias. Leite atribui sua sorte a Deus. “Acho que Ele me deu essa sorte, atribuo também à fé que tenho e à minha capacidade de determinar que vou conseguir uma coisa e conseguir”, afirmou ela em entrevista à revista Quem.

Paulinha diz que sempre teve uma relação com números e que desde pequena. Segundo sua mãe isso sempre aconteceu desde pequena. “Minha mãe me conta, mas eu mesma não lembro. Quando fui ficando mais velha, decidi jogar uma vez na Mega Sena e na primeira vez que joguei já ganhei a quadra. Comecei a pegar esses números que via em placas de carro e sonhava. E aí fui jogando”, afirmou em entrevista à revista Quem.

Mesmo assim, contando com essas ‘vantagens’ do universo, ela diz que também presta atenção em alguns detalhes para escolher os números certos. Perceber os que são mais sorteados é uma das estratégias que a moça utiliza para selecionar seus queridinhos.

A ex-BBB levanta a importância de jogar, diz que diversas pessoas que invejam sua sorte não fazem por onde, pois não jogam em loteria. Outro fator importante é manter o pensamento positivo e não perder a fé quando o resultado não vir. “Já joguei várias vezes e não ganhei nada. Mas chama atenção a quantidade que já ganhei. Só que a quantidade que não ganhei também é alta, então acho que a pessoa tem que jogar e acreditar. Eu sou muito daquele ditado: ‘se for para ser seu vai ser’. E eu tenho certeza de que ainda vou acertar a Mega Sena. Vou continuar jogando até conseguir ganhar o prêmio principal”.

Ela conta que o maior prêmio que já ganhou foi R$ 274 mil em uma quina que fez na Mega Sena da Virada, em 2016. “Comprei um terreno para investir no setor de imóveis. “Sempre faço muita quadra na Mega-Sena ou então acerto 14 pontos na Lotofácil. Já dei números para os meus seguidores no Instagram por quatro vezes, sugeri quatro jogos diferentes e as pessoas ganharam. Mas nessas quatro vezes não joguei, então não conto como se tivesse ganhado”.

Brincadeira nas redes sociais gera prêmios para seus seguidores

Em resposta a sua fama de ‘sortuda’, Paulinha resolveu brincar no seu perfil do Instagram, sugerindo alguns bons números para seus seguidores. Porém, nem ela acreditava que os palpites fossem gerar tanta notícia boa. A história é bem semelhante à da funcionária da casa lotérica que escolheu números para grupo de sortudos.

Na rede social, ela postou diversos prints de seus seguidores que ganharam na loteria após apostarem nos números que ela sugeriu. “Posso dizer agora que ganhei mais que as 29 vezes na loteria? Estou muito feliz por cada um que ganhou, eu ficaria aqui adicionando prints até mais tarde, só meus seguidores ganharam, foi? E eu dei o número e não joguei. Acho que estou podendo de alguma forma dar um pouquinho da minha sorte para vocês. PS: vou postar nos stories já já mais números, tá? (risos) Vai que dá certo de novo?”, escreveu.

Mas como nem tudo são flores, a moça ainda precisa lidar com pessoas que usam do seu nome para enganar vendendo falas promessas. Recentemente, uma divulgação utilizando seu nome fazia a propaganda para vender o ‘método’ que ela usava para ter tantos resultados positivos. Em seu Instagram, ela logo tratou de desmentir a informação de usar um “sistema americano adaptado para apostas brasileiras por um aluno da USP”. “Nunca usei método nenhum, isso é alguém de muito mau caráter tentando ganhar dinheiro de vocês”, alertou.

