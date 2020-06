Ex-candidata do ‘Miss Bumbum’ perde braço esquerdo após acidente

Suelle está com 36 anos e é mãe de três filhos. Ela representou a Paraíba no Concurso Miss Bumbum Brasil 2018

Suellen Araújo Nóbrega, ex-participante do concurso Miss Bumbum em 2018, teve o seu braço esquerdo amputado após sofrer acidente de moto em Patos, na Paraíba.

Segundo informações do jornal Folha Patoense, o acidente aconteceu na última semana, quando Suellen dirigia a moto e acabou colidindo com a lateral de um carro. Testemunhas disseram que a ex-candidata do concurso Miss Bumbum ficou gravemente feria “com fraturas expostas no braço e lesões em outros membros”.

Após a chegada do SAMU, médicos constataram que o braço de Suellen tinha “ficado dilacerado, sendo impossível salvá-lo de uma amputação”.

Nessa última quarta-feira (17), a organização do concurso Miss Bumbum divulgou um comunicado se solidarizando com a modelo: “Força e pensamento positivo para Suellen Nóbrega. Pedimos que pessoas possam doar sangue para o hospital da cidade, a ajuda é muito válida nesse momento”.

Suelle está com 36 anos e é mãe de três filhos. Ela representou a Paraíba no Concurso Miss Bumbum Brasil 2018. Quem foi a campeã dessa edição foi Ellen Santana.

