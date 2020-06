Ex de Luciano Camargo faz revelação sobre o sertanejo: “Usava calcinha”

Cleo Loyola, mãe de Wesley Camargo, fez uma revelação bombástica sobre o seu relacionamento com o cantor Luciano Camargo que deixou os seus seguidores estarrecidos no Dia dos Namorados.

A missionária, que recentemente acusou Zezé Di Camargo de ter lhe dado o calote por não ter pagado os royaltes do filme “2 Filhos de Francisco”, fez questão de revelar intimidades sobre seu relacionamento com Luciano Camargo.

Cleo Loyola acusa que além de ser gay, o cantor usava suas calcinhas na época em que eram casados. Além disso, recentemente, em vídeo postado em seu canal no YouTube, ela disse que o sertanejo gosta de “um negão”.

O atual marido de Flávia Fonseca, por sua vez, tem feito questão de ignorar os ataques de Cléo Loyola que, aliás, já fez graves acusações contra seu ex-cunhado, Zezé Di Camargo, que, segundo ela, teria a estuprado.

Recentemente a pastora também atacou seu ex-cunhado, Zezé Di Camargo, a jornalista capixaba Graciele Lacerda. A pastora disse com todas as palavras que Graciele é, na verdade, amante do cantor sertanejo. Tudo isso aconteceu em uma live no Instagram que chegou a marcar 500 pessoas assistindo.

Mas durante o vídeo Cleo criticou duramente pessoas que ‘roubam’ marido dos outros e desestruturam as famílias alheias. Entretanto após uma longa discussão sobre esse assunto com os seus fãs, Cleo começou a chamar Graciele Lacerda de ‘dente de cavalo’ e provocou dizendo que até hoje não sabe o que ela (Graciele), é do Zezé Di Camargo.

Ao seu ver, Cleo conta que alguns veículos chamam a esposa de Zezé de ‘mulher dele’ e outros lugares falam que ela é ‘amante dele’.

Cleo Loyola sai em defesa de Zilu

(Foto: Reprodução Instagram)

Cleo enalteceu Zilu, com quem Zezé chegou a ser casado por várias décadas e se separou no início de 2012. Mas ela fez questão de compartilhar em seu Instagram fotos de quando os dois estavam juntos e deixou sua opinião sobre o término e a nova relação de Zezé.

“Deus odeia divórcio. São poucas mulheres que eu admiro nessa terra você é uma Zilu. Essa era mulher de verdade, conheço sua história de perto e posso fala.”, disse Cleo para a amiga. Na publicação, Cleo usou fotos do casamento de Zezé, onde o mesmo aparece feliz e beijando sua ex.

No entanto, Cleo Loyola ainda falou sobre a relação do casal e mostrou indignação.

“Ele era feliz e não sabia, tinha uma mulher de verdade. Deus não constrói uma família em cima de outra família. Um dia a justiça virá, Zilu.”

