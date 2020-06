Ex-Panicat seria a pivô da separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Depois que a Coluna Leo Dias publicou no último fim de semana um áudio Mayra Cardi enviou à família de seu ex, Arthur Aguiar, e contou sobre a descoberta de uma amante, do Sul do país, e que estaria no Rio, com a estada bancada pela própria Mayra, a internet começou uma “caça às bruxas”, ou melhor, uma caça à pivô do fim do relacionamento da coach com o ator.

E, como a equipe desta coluna que adora cuidar da vida alheia também estava bastante ociosa nos últimos dias, resolvemos entrar nesta investigação. E fatos consistentes levam ao nome de Arícia Silva, ex-panicat, como a mulher com quem Arthur teria traído Mayra pela última vez. Vamos aos indícios: Arícia é do Sul do país, mais precisamente de Florianópolis. Ela Arthur se seguem nas redes sociais. Ninguém entende ao certo como surgiu tal amizade.

Mas vamos a informações mais consistentes: no dia 19, uma sexta-feira, Mayra disse à coluna que Arthur não morava mais com ela. No entanto, no aúdio, ela diz que tinha reatado com ele mas pedido para que ele saísse de casa para saber como ele iria se comportar. Logo depois, ela teria descoberto essa nova amante. Como ela fala que estava bancando em dólar a visita da moça do Sul, a conclusão é que Arthur teria alugado algum flat com o cartão de crédito de Mayra, através de algum aplicativo especializado.

E não é que Aricia estava em um apartamento chiquérrimo em pleno Rio de Janeiro no mesmo fim de semana que Mayra acordou pra vida? Veja os vídeos que a ex-panicat exibiu em seu Instagram! Lindo lugar.

