Fafá de Belém, Dorgival Dantas e Israel & Rodolffo: veja lives desta quarta

Na onda das lives com show, esta quarta-feira (24/6) será agitada com gêneros musicais de diferentes tipos. Desde o rock ao sertanejo, cantores se apresentam da sua casa para levar alegria e muita dança ao público.

Para abrir o dia, a banda de rock Sepultura recebe, às 16h15, Roy Mayorga, baterista do Stone Sour para conversa com o vocalista Derrick Green no canal do YouTube. O grupo dará seguimento ao projeto SepulQuarta, que recebe ainda Jason Bitter, baterista do Overkill, e o guitarrista Felipe Roa, do Shadows Fall.

Às 19h, tem o forró pé de serra do Trio Virgulino. Formado atualmente por Adelmo Nascimento (triângulo), Roberto Pinheiro (zabumba) e Robson Pinheiro (sanfona), o grupo, responsável pelo resgate do ritmo tipicamente brasileiro e precursores do forró universitário, interpreta músicas que fizeram história, em especial Vida de Forró e Forró e Paixão. O espetáculo passará no canal do YouTube do SescSP.

Às 20h, a cantora Fafá de Belém apresenta seu repertório especial ao lado da filha Mari Belém, em seu canal do YouTube. No mesmo horário, Dorgival Dantas chega com muito forró também em sua conta na rede social para uma apresentação junina direto do Ceará.

No quesito sertanejo, que não pode faltar no itinerário de lives com show, a dupla Israel & Rodolffo também se apresenta às 20h em seu canal oficial do YouTube. O Arraiá Live Leve promete pamonha, arroz doce, curau e muita cerveja, assim como prometeu os cantores no Instagram.

